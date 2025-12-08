Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA) Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay deeq lacageed oo dhan $𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 taas oo ay Dowladda Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha ugu talagashay in lagu xoojiyo gurmadka abaaraha ka jira dalka.
Deeqdan lacageed waxaa xarunta Hay’adda SoDMA ku wareejiyay Safiirka Shiinaha ee Soomaaliya, Mr. Wang Yu, waxaana Lawareegay Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, oo sheegay in deeqdan ay gacan ka geysan doonto dardargelinta adeegyada gurmadka degdegga ah, gaar ahaan gaarsiinta raashin, biyo nadiif ah iyo adeegyo muhiim u ah dadka nugul ee ay abaaruhu si daran u saameeyeen.
Dhankiisa, Safiirka Shiinaha, Mr. Wang Yu, ayaa caddeeyay in dalkiisu uu mar walba garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed, isla markaana si joogto ah u taageeri doono dadaallada lagu yareynayo xaaladaha bini’aadantinimo ee ka jira Soomaaliya.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa xaqiijiyay in SoDMA ay sii wadi doonto wada-shaqeynta dhow ee ay la leedahay Dowladda Shiinaha iyo deeq-bixiyeyaasha kale ee caalamiga ah, si loo hubiyo in gargaarka si hufan oo degdeg ah loogu gaarsiiyo dadka ugu Nugul.