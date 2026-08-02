Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray Aqoon-is-weydaarsiga Istaraatiijiyadda iyo Qorshe-hawleedka Guddiga Qaran ee Fududeynta Arrimaha Ganacsiga (NTFC), kaas oo diiradda lagu saarayo xoojinta isdhexgalka ganacsiga gobolka, fududeynta ganacsiga iyo kobcinta iskaashiga dhaqaale.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka ayaa khudbaddiisa ku sheegay in horumarinta ganacsiga ay tahay tiirka koboca dhaqaalaha dalka, isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda dib-u-habeynta nidaamyada ganacsiga, tayeynta wax-soo-saarka gudaha, iyo iskaashiga u dhexeeya dowladda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay si Soomaaliya u noqoto dal wax soo saara oo u dhoofiya badeecooyinkiisa suuqyada gobolka iyo kuwa caalamka.
Waxa uu sidoo kale xusay in guddiga uu door muhiim ah ka qaadan doono isku-dubbaridka hay’adaha dowladda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay, si loo yareeyo caqabadaha ganacsiga loona abuuro jawi ganacsi oo wanaagsan, tartan leh, isla markaana dhiirrigeliya maalgashiga iyo kobaca dhaqaalaha dalka.
Raiisul Wasaare Ku Xigeenka XFS ayaa uga mahadceliyay martida kasoo qeyb gashay shirkan ee ka yimid Barlamanka Bulshada Bariga Afrika.