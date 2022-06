Munaasabad lagu Daah furayay ka dib Dayactirka iyo Dib u haggaajinta Xarunta Maamulka Gobolka Mudug, Ayaa waxaa ka qeybgalay xubnaha labada Golle ee Galmudug, Maamulka Gobolka, Kan Degmada Gaalkacyo, Saraakiisha laamaha amiga, iskuduwayaasha Wasaaradaha ee Gobalka Mudug, madaxda ururada Bulshada .

Guddoomiye ku-xigeenka Gobalka Axmed Maxamed Shire Qoodaar, oo ugu horreeyn ka hadlay munaasabadda, ayaa yiri ” Maanta kadib in xarunta Maamulka Gobalka way inoo furan tahay, Addeegii Bulshada u baahnaydna way qaban dointaa”.

Qaar ka mida Madaxda ururada Bulshada,Ayaa soo dhaweeyey Dib u habaynta Xarunta iyo Qorshaha u adeegista Bulshada ee uu balan qaaday Maamulka Gobalka.

Sidoo kale munaasabadda waxaa hadalo kala duwan ka Jeediyay duqa Degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheikh Xassan, Xildhibaan Maxamed Calool-geel iyo Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Cadaaladda Maxamuud Gure Guleed.

Ugu dambeyntii Guddoomiyaha Gobalka Mudug Axmed Xuseen Shire Bukhaari, Ayaa tilmaamay in abaar baahsan ay ka jiro degaanada Gobalka Mudug gaar ahaan dhinacyada Bariga, Koonfurta iyo waqooyi bari isla markaana loo baahan yahay in loo gurmado dadkaasi.