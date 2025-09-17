Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa booqday qaybta ay Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA) ku soo bandhigtay waxqabadkeeda.
Guddoomiyaha SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa si kooban uga warbixiyay howlaha hay’addu qabatay, gaar ahaan gurmadka degdegga ah ee loo fidiyay kumannaan qoys oo ay saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha, iyo mashaariicda horumarineed ee lagu dhisayo kaabayaasha gargaarka sida bakhaarro casri ah.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa ammaanay shaqada SoDMA, iyagoo carrabka ku adkeeyay in dowladda Soomaaliya mudnaanta siinayso maareynta masiibooyinka iyo u gurmadka dadka tabaaleysan.