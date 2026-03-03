Abshir Cukaash Cabdi oo Ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, ayaa lagu eedeeyay In uu si kas ah u dilay Daahir Xasan Macoow oo isna Xoogga Dalka ka tirsanaa, Saaxibo Isku Urur ah ayeyna ahaayeen.
Xilliga Dilkaan uu Dhacayo, ayaana loo fadhiyay Gar lagu Baadi Goobayo Taleefan Nuuciisu yahay A16 Samsung, iyaddoo ay Garwadeen ahayeen Taliyeyaasha Xukumo Eedeysnaha iyo Marxuumka.
Isla Fadhigaas garta lagu celinayay waa xanaaqay Eedeysane Abshir Cukaash, waana kasoo horjeestay Baadigoobka ay Wadaan Taliyeyaasha fadhiga Ciidan ee Sabiid iyo Canoole, Xabad uu Ka riday AK47 ayaaana Wadnaha Kaga Dhacday Allaha u Naxariistee Marxuum Daahir Xasan Macoow oo isla Goobta Ku Geeriyooday Lix iyo Tobankii Bisha labo iyo Tobonaad 2025.
Baaris dheer kadib Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidmadda Qalabka sida, ayaa codsaday qaadista kiiskan, waxaana laga oggolaaday oo la Dhageystay Shan iyo labaatanka Bishii February 2026.
Garsoorka Maxkamdda Darajada Koowaad ee Ciidmadda Qalabka sida oo waqti ku filan siiyay dhinacyada dacwadda, ayaa maanta ku xukuntay Dable Xoogga Abshir Cukaash Cabdi Dil toogasho oo ah qisaasta marxuum Ex Dable Xoogga Daahir Xassan Macoow.
Sida uu Warbaahinta u sheegay Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute Gudoomiyaha Maxkamada Darajada kowaad ee Ciidmada Qalabka Sida.