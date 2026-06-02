Agaasimaha Guud ee Xarunta Qaran ee Tubsan, Md. Cali Yaasin Gurbe, ayaa maanta ka qeyb galay shir heer sare ah oo ay soo qabanqaabisay Guddiga Sare ee hay’adda GCERF (Global Community Engagement and Resilience Fund), kaas oo ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Shirkan oo looga hadlayay ka hortagga xagjirnimada ee dalalka ay dowladnimadoodu nugushahay ayaa waxaa ka soo qeyb galay madax ka socotay Yurub, Afrika, Japan iyo dalalka Carabta.
Intii uu shirku socday ayaa la isku raacay in Soomaaliya ay beddeshay Kenya oo muddo dheer hoggaaminaysay Guddiga Sare (Board) ee GCERF, kaas oo matala dalalka Soomaaliya, Mozambique iyo Kenya.
Agaasime Cali Yaasin Gurbe ayaa si rasmi ah u beddelay Mr. Kibiego Rotich, Agaasimaha Guud ee Xarunta La-dagaallanka Argagixisada ee Kenya, isagoo hadda si buuxda GCERF ugu matalaya dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Mozambique.
Tallaabadan waxay ka dhigan tahay in Dowladda Soomaaliya iyo Xarunta Qaran ee Tubsan ay matalaad muuqata ka yeelan doonaan fagaarayaasha caalamiga ah ee la xiriira la dagaallanka argagixisada ee Bariga Afrika.
Shirka xiga ayaa lagu qaban doonaa magaalada Tokyo ee dalka Japan.