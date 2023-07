Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka qeyb galay 30 gabdhood oo saxafiyiin ah oo ka hawlgala hay’adaha Warbaahinta gaarka ah iyo ururada saxaafadda, waxaa uuna socday intii u dhaxeysay 18-kii ilaa iyo 20-ka July, 2023.

Ka qeyb galayaasha ayaa qaatay casharro diiradda lagu saaray habka maamulka hay’adaha warbaahinta oo ay bixinayeen macalimiin qibrad u leh, waxaana ay isku weydaarsadeen doodo looga hadlayay caqabadaha iyo fursadaha gabdhaha ee hay’adaha warbaahinta.

Agaasimaha Waaxda Shaqaalaha iyo tababarada Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Marwo Fartuun Axmed Xasan ayaa sheegtay in u jeedka tababarkan soo idlaaday uu ahaa xoojinta doorka dumarka ee maamulka Warbaahinta.

“ Gabdhaha waa laf dhabarta Warbaahinta, waxaan tababarkan u qabanay in wadaagno muhiimada ay leedahay koru qaadista kaalintooda maamulka, waxaan rabnaa in gabdhaha fursadahooda kor loo qaado sida in ay hay’adaha warbaahinta ka noqdaan agaasin, tifaftir iyo Madax qeybeed, ayay tiri Agaaisme Fartuun.

Agaasimaha guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Xayir Ducaalle oo soo xiray tababarka ayaa kula dardaarmay gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka faa’iidaystay tababarka in ay dhaqan galiyaan waxyaabihii ay ka faa’iideyn aqoon isweydaarsiga.

Agaasime Xayir ayaa sheegay in Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ay ka go’an tahay xoojin doonto kobcinta aqoonta iyo xirfadaha saxafiyiinta si gaar gabdhaha oo muhiim u ah.

“Tababarkan waxaan u qabanay in aan kor u qaadno oo muujino kaalinta gabdhaha ee maamulka Warbaahinta, waxaan rajeynayaa ina aad dhaqan galisaan wixii aad ka kororsateen, ka wasaarad ahaan waxaan rabnaa in tababarkan gabdhaha sii wadno waxaan gaarsiin doonaa dhammaan xarumaha dowlad goboleedyada maalmaha iyo todobaadyada soo aaddan, waxaa naga go’an kor u qaadista tababaridda iyo horumarinta wariyayaasha si guud, si gaar ah gabdhaha oo muhiim u ah”

Ka qeyb galayaasha tababarka oo la guddoonsiiyay shahaadooyin muujinayay tababarka ay qaateen ayaa uga mahad celiyaay wasaaradda qabashada tababarkan oo ay sheegeen in wax badan ay ka kororsadeen iyo macalimiinta bixiyay casharada aqoon isweydaarsigaan oo ay tilmaameen in ay u hagar baxeen intii uu socday.