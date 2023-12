Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Xukuumaadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale, ayaa maanta tababar ku saabsan Ilaha rasmiga ah ee laga helo wararka, mabaadii’da Anshaxa iyo badqabka Suxufiyiinta u furay ku dhawaad 40 Suxufi oo ka howlgala Wasaaradda Warfaafinta iyo Warbaahinta madaxa bannaan.

Agaasimaha oo furitaanka tababarka ka hadlay, ayaa suxufiyiinta ka qeyb galay tababarka kula dardaarmay in ay ka faa’ideystaan muddada uu socda oo dhan saddex maalin, waxa uu xusay in muhiimad gaar ah uu u lee yahay tababarkaan, loona baahan in suxufiyiinta ay dhaqan galiyaan wixii ay ka faa’deyna.

“Waxa aan jeclahay in aad halkaan ka faa’iideysataan aqoonyahaannada iyo qabiiriinta bixinaysa casharada kala duwan ee Saxaafadeed saddexda cesho ee aad halkaan joogtaan, in aad ku dabaqdaan hay’adihii aad ka timaadeen oo ay idinka muuqato aqoontii aad halkaan kala tagteen, waana ku faraxsanahay tababarkaan ay Wasaaradda qaban qaabisay,” sida uu yiri Agaasime Xayir.

Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa inta badan wariyaasha Soomaaliyeed u qabato tababarro kor looggu qaadayo xirfaddooda.