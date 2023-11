Waxaa maanta Magaaladda Muqdisho lagu daahfuray kulanka Agaasimeyaasha Guud oo ay kasoo qeybgaleen dhammaan Agaasimayaasha guud iyo maareyaasha Hay’adaha Dowladda Federaalka, uuna shir-guddoomiyey Xoghayaha Joogtada ah ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Mudane Maxamed Abuukar Zubeer.

Kulankan ayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumaadda Federaalka Soomaaliya, ku soo bandhigtey habraaca daadejinta Astaynta Awoodaha Dowladda iyo kaalimaha heerarka kala duwan ee wasaaradaha iyo hey’adaha uga aaddan arrintan oo muhiim u ah awood baahinta iyo daadejinta Mas’uuliyadaha.

Waxaana gagabagada kulanka laga filayaa in Agaasimayaasha Guud iyo maareeyaasha hey’adaha dawladda in hawshan qaran ay muhiimad iyo mudnaan gaar ah siin doonaan, ayadoo hey’ad walba hawsha inta uga aadan ay wadatashi ugu noqon doonto cid kasta oo shaqo wadaag la ah, khubarada wasaaradda arrimaha guduhuna ay diyaar la yihiin in ay hey’adaha kala duwan ka caawiyaan fududeynta shaqadan.