Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA) ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabeysay aqoon-is-weydaarsi socday muddo saddex maalmood ah, kaas oo looga hadlayay bilowga hirgelinta Nidaamka Qaran ee Digniinta Hore ee Khataraha (National Multi-Hazard Early Warning System – S-MHEWS)
Agaasimaha Waaxda Maareynta Khataraha Masiibooyinka ee SoDMA, Mudane Khadar Sheekh Maxamed, ayaa soo xiray aqoon-is-weydaarsiga, isagoo adkeeyay muhiimadda hirgelinta Nidaamka Qaran ee Digniinta Hore ee Khataraha, si loo xoojiyo u diyaargarowga iyo ka jawaabidda masiibooyinka.
Aqoon-is-weydaarsigan waxaa ka qeyb galay wakiillo ka socday Wasaaradaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Hay’adda SoDMA iyo Urur Goboleedka IGAD, iyadoo diiradda lagu saaray sidii loo dhisi lahaa nidaam qaran oo mideeya hay’adaha dowladda, kana shaqeeya bixinta digniinaha hore ee khataraha kala duwan ee dalka.