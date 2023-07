Safiirka Soomaaliya ee Dalka Shiinaha Danjire Cawaale Cali Kullane ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyay kulan looga hadlayay iskaashiga Shiinaha iyo Geeska Afrika oo lagu qabtay magaalada Changsha ee gobolka Hunan.

Aqoon kororsigan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Shiinaha iyo maamulka Gobolka Hunan, ayaa ujeedadiisu ahayd sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga ka dhexeeya Shiinaha iyo Geeska Afrika ee nabadda iyo horumarka.

Danjire Kullane, ayaa khudbadiisa ku sheegay in uu aad ugu mahadcelinayo Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha oo martigelisay aqoon isweydaarsigan, isla markaana u fidisay gogol ay ku wadahadli karaan, ayaga oo ay iska kaashanayaan Shiinaha iyo dalalaka xubnaha ka Geeska Afrika. Waxa uu Danjiraha ammaanay sida ay Shiinaha uga go’an tahay nabadda, horumarka, iyo barwaaqa doonka gobolka, sida ay muujiyeen hindisayaal ay ka mid yihiin “Initiative of Development Nabadda Geeska Afrika” oo uu soo jeediyay mudane Wang Yi wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka shiinaha.

Danjire Kullane ayaa iftiimiyay guulaha cajiibka ah ee ergayga gaarka ah ee Xue Bing uu ka gaaray kobcinta iskaashiga ee xiriirka Shiinaha uu la leeyahay Dalalka Geeska Afrika. Wuxuu ammaanay dadaalka diblomaasiyadeed ee ergeyga gaarka ah Mudane Xue Bing, isagoo carrabka ku adkeeyay sida ay Shiinaha uga go’an tahay xasilloonida gobolka iyo horumarka geeska Afrika.

Danjire Kullane oo soo hadal qaaday arrimaha Soomaaliya ayaa tilmaamay horumarka ay ku tallaabsatay dowladda Federaalka Soomaaliya ee ay hormuudka ka yihiin Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre. Wuxuu carrabka ku adkeeyay sida ay Soomaaliya uga go’an tahay in ay horumariso arrimaha muhiimka ah ee qaranka iyada oo loo marayo wada hadal siyaasadeed, oo ay ku jiraan heshiisyada federaalaynta maaliyadda iyo isbeddelka qaabdhismeedka amniga qaranka.

Sidoo kale, Danjire Kullane ayaa carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la horumariyo iskaashiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Geeska Afrika. Waxa uu ku baaqay in aad loo baahiyo, ayada oo laga sii balaatiyo in ka badan intii caadadad ahayd iyo sidoo kale in la sahamiyo fursado dheeraad ah ee xaga beeraha, wax soo saarka, farsamada, iyo dalxiiska. Waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay horumarinta raasammaalka dadka, kobcinta awoodda, iyo isbeddelka dhijitaalka ah si loo dhaqaajiyo horumar waara iyo xoojinta xidhiidhka Shiinaha iyo Geeska Afrika.

Aqoon-is-weydaarsiga iskaashiga Shiinaha iyo Geeska Afrika wuxuu bixiyay fursad qaali ah oo lagu xoojinayo iskaashiga iyo sahaminta hab cusub ee iskaashi.

Ugu dambeyn, Aqoon-is-weydaarsiga oo la qabtay 30-kii Juun 2023, ayaa waxaa isugu yimid Madax iyo wakiillo ka kala socday dalalka Geeska Afrika ah, sida Itoobiya, Eritrea, Jabuuti, Soomaaliya, Kenya, Uganda, Suudaan, iyo Koonfurta Suudaan. Madaxda iyo Martida sharafta lahayd waxaa ka mid ahaa H.E. Xue Bing, Ergeyga Gaarka ah ee Shiinaha ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee arrimaha Geeska Afrika, H.E. Mudane Girma Amente, Wasiirka Beeraha ee Itoobiya, iyo H.E. Mr. Frank K. Tumwebaze, Wasiirka Beeraha, Warshadaha Xoolaha iyo Kalluumeysiga ee Uganda.