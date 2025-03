Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay hindise sharciyeedka sharciga hay’adaha maaliyadda, kaasi oo ay ugu codeeyeen 142 mudane, halka hal xildhibaan uu ka aamusay. Ansixinta hindisahan sharciyeedka ayaa muujinaysa taageero ballaaran oo ka timid xildhibaanada Baarlamaanka, waxaana uu ka mid yahay tallaabooyinka muhiimka ah ee lagu xoojinayo nidaamka maamulka maaliyadda ee dalka.

Hindisahan sharciyeedka ayaa lagu doonayaa in lagu dhiso hay’adaha maaliyadda ee dowladda si loo hubiyo maareyn maaliyadeed oo hufan, isla markaana loo yareeyo musuqmaasuqa iyo khilaafaadka gudaha ee maaliyadda. Waxaa lagu soo kordhinayaa habraacyo iyo xeerar cusub oo ka shaqeynaya in la hubiyo in dhaqaalaha dowladda uu si hufan oo waafaqsan sharciga loogu maareeyo.

Ansixinta sharcigan ayaa muhiim u ah dadaallada dowladda ee ku aaddan horumarinta dhaqaalaha dalka, iyadoo sidoo kale si gaar ah looga shaqeynayo in la helo nidaam maaliyadeed oo awood u leh inuu daboolo baahiyaha bulshada iyo horumarka dalka.

Hindisahan ayaa waxaa ka mid ah hirgelinta isla xisaabtanka iyo xoojinta la socodka dhaqaalaha dowladda, iyadoo laga fogaanayo hab dhaqanka musuqmaasuqa iyo maamulka aan hufaneyn ee horey ugu jiray nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya. Sidoo kale, waxaa la qorsheynayaa in la xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga laamaha kala duwan ee maaliyadda, iyo in la sameeyo hay’ado madax-bannaan oo ka shaqeeya dardar gelinta iyo ilaalinta dhaqaalaha.

Ansixinta sharcigan ayaa lagu wadaa inuu door muhiim ah ka ciyaaro horumarinta Soomaaliya, iyadoo la isku dayayo in la sameeyo nidaam maaliyadeed oo sugan, si looga hortago caqabadaha ka imaan kara maamulka aan hufaneyn ee dhaqaalaha.