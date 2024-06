Maamulka Iyo Culimada Deegaanka Saddax Higlo ee Gobalka Mudug ayaa codsaday in lagala qeyb qaato Dhismaha Masjidkii Jaamaca ee Deegaanka oo Dumay kadib in ka badan Konton sano oo uu dhisnaa

Halkaan waa dhismiha Masjidkii weynaa ee Jaamaca ee deegaanka Saddax Higlo ee Gobalka Mudug, Masjidkaan oo dhisnaa in ka badan 50 sano ayaa gabi ahaanba dumay waxaana haatan socanaya qorshe dib u dhis Loogu sameeynayo maadaama baahi weyn ay u qabaan bulshada ku nool halkaasi taas oo la xariirta Barashada Culuumta Diinta Islaamka faafinta iyo Gudashada Cibaadada Alle u waajibtay

Munaasabada bilowga dib u dhiska Masjidka oo ay ka qeyb galeen Culimada Gobalka iyo maamulka deegaanka ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay Qaar ka mida Culimada deegaanka kuwaas oo sheegay in Qeybo badan uu kasoo dumay maadaama uu dhisnaa Muddo ku dhow sida ay sheegeen 60 sano, isla markaana muddooyinkii u danbeeyayba Cabsi badan laga qabay in uu dadka ku cibaadeeysanaya iyo kuwa lagu barayo Culuumta Diinta Islaamka kusoo dumo dhibaatana ay ka dhalata iyagoo xusay in haatan laga dhigayo Shub sidaa Awgeedna ay Codsanayaan in laga qeyb qaato dhismihiisa

Guddoomiyaha Golaha Sare ee Culimada Galmudug Sheekh Muxyadiin Sheekh Yuusuf Barre iyo Guddoomiyaha Deegaanka Sadax Higlo Khaliif Warsame Maxamed ayaa si wadajir codsaday in loo baahan yahay in laga qeyb qaato sidoo kalana sheegay in dhismaha Masjidka Qiyaas ahaan uu ku kacayo ugu yaraan Sideetan Kun oo dollar ugu badnaana 120 kun oo dollar.