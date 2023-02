Ciidanka Booliiska ee ka howlgala saldhigga Degmada Dharkenleey ayaa gacanta ku dhigay seddex nin oo la sheegay in kaarar been abuur ah ay ku dhacayeen dadka barackayaasha ah ee ku nool duleedka Magaalada Muqdisho .

Taliska Ciidanka Boliiska ayaa sheegay in raggaasi ay lacag min 10 dollar ah ay ka qaateen dadka danyarta ah, kadibna u qeybiyay Kaarar been ah , oo ay tilmaameen in in dhawaan ay ku heli doonaan deeq lacageed iyo raashin.

Eedeysanayaashaasi ayaa dadka barakacayaasha ah u u sheegay in ay yihiin Hey’adaha Ka shaqeeya Arrimaha gargaarka.