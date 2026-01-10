RADIO MUQDISHO:-Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee kasoo kala jeeda maamullada Puntland, Jubbaland iyo Waqooyi Bari ayaa si cad u muujiyay taageeradooda ku aaddan Dowladda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan difaaca qaranimada iyo midnimada dalka.
Odayaashu waxay si adag u cambaareeyeen xadgudub ay ku tilmaameen mid ka dhan ah madaxbannaanida iyo sharciga caalamiga ah, kaas oo ay sheegeen in uu ku kacay Israa’iil, iyagoo xusay in arrintaasi ay halis ku tahay amniga iyo xasilloonida guud ee dalka.
Waxay dowladda ugu baaqeen inay adkaysato go’aannada lagu difaacayo qarannimada, isla markaana ay xoojinayaan wadajirka shacabka Soomaaliyeed ee ka hortagga faragelin kasta oo shisheeye.