RADIO MUQDISHO(NEW YORK):-Safiirka joogtada ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay mudane Danjire Abuukar Daahir Cismaan(Abuukar Baalle),ayaa sheegay in fikradda ah in la aqoonsado qayb ka mid ah Soomaaliya ay tahay qorshe, si xeel dheer loo dejiyay oo ay wadaan ciidammada gumeysiga Israa’iil, si indhaha caalamka looga weeciyo arrinta Falastiin.
Hadalkan ayaa uu ka sheegay safiirku, mar uu hadal kooban ka jeedinayay munasaabadda qabashada guddoomiyaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya.
Sidoo kale Danjire Abuukar Baalle ahaa carrabka ku adkeeyay in Soomaaliya ay si adag uga soo horjeeddo, tallaabo kasta oo halis gelinaysa midnimada iyo madax-bannaanida dhuleed ee dalka.