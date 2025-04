Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle Danjiraha Dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya oo soo xiray tababar ku saabsan daadajinta iyo horumarinta adeegyada caafimaadka ayaa ku booriyay in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed adeegyo caafimaad oo tayo leh.

Tababarkan oo socday muddo 4 cisho ah isla markaana uu soo qaban qaabiyay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha XFS oo kaashanaya Wasaaraddaha Arrimaha Gudaha iyo Caafimaadka ee Federaalka ayaa lagu dhiraan dhiriyay hannaanka la xiriira daadajinta adeegyada caafimaadka heerarka kala duwan ee dowladda, heer Fededaal ilaa iyo dowladaha Hoose.

“Kulankan waxa uu daba socday kulamo horey u soo dhacay, kuwaasi oo la xariiray nidaamka Federaaleynta, qeybaha uu ka koobanyahay iyo sida loo daadajin lahaa awoodaha Federaalka ilaa iyo dowladaha Hoose”. Ayuu yiri Danjire Jabril.

Danjiraha ayaa xusay in qorshaha isbeddelka Qaranka (NTP) ay dowladdu gelisay waqti badan, si dalkeenna uu u yeesho qorshe Qaran, isagoo intaa ku daray in tababarkan uu qeyb ka yahay dadaallada ay dowladdu ugu jirto in adeegyada aas aasiga la gaarsiiyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.

Danjiraha ayaa intaa raaciyay “Waxaa maanta farxad inoo ah in dhamaan wakiilada dowlad Gobolleedyada ay halkan ku dhanyihiin marka laga reebo Somaliland, waxaana tababarka lagu falanqeeyay mustaqbalka dalkeenna, gaar ahaan shaqaalaha u shaqeeya Hay’addaha kala duwan ee dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ay yihiin kuwa u qidmeeya bulshada”.

Danjiraha Dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa kula dardaarmay dadkii ka faa’iideystay tababarka in cilmiga ay barteen ku dabaqaan howlaha ay bulshada u hayaan, isagoo quburada casharada bixineysay uga mahadceliyay kaalinta ay ka qaadanayaan horumarka Soomaaliya.