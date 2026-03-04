Muqdisho, Soomaaliya: Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay bixinta lacag dhan US$3.88 milyan oo ah caymiska Takaful ee xoolaha, taasoo si toos ah loogu shubay xoolo-dhaqatada ka faa’iideystay barnaamijka DRIVE.
Lacagtan waxaa helay 17,734 xoolo-dhaqato, kuwaas oo iska diiwaangeliyay xilliyadii Gu’ga (April 2025) iyo Dayrta (October 2025). Bixinta caymiskan waxay timid kadib markii tusmada abaaraha Takaful ee ku salaysan xogta dayax-gacmeedka ay xaqiijisay in roob la’aantii dhacday Dayrtii October–December 2025 ay si weyn u baabi’isay dhul-daaqsimeedka gobollo badan.
Qoysaska helay lacagahan ma aha kaalmo, balse waa dad horey u iibsaday caymiska Takaful, oo ah nidaam waafaqsan Shareecada Islaamka, kuna dhisan mabda’a wadaagga khataraha iyo iskaashiga bulshada. Caymiska Takaful wuxuu xoojiyaa adkeysiga dhaqaale ee xoolo-dhaqatada Soomaaliyeed.
Barnaamijka DRIVE, oo ka mid ah hindisaha Bangiga Adduunka ee AgriConnect, wuxuu isku xirayaa saddex arrimood: dib-u-habayn sharciyeed, maalgelin guud iyo mid gaar ah, iyo maalgashiga kaabayaasha dhijitaalka ah. Wuxuu isku xiraa suuqyada xoolo-dhaqatada, adeegyada maaliyadeed, tignoolajiyada, iyo horumarinta xirfadaha, si loo taageero xoolo-dhaqatada iyo dhaqaalaha dalka.