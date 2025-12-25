Magaalada Muqdisho ayaa maanta si rasmi ah u bilaawday doorashada Golaha Deegaanka 16-ka degmo ee Gobolka Banaadir, taasoo ah mid taariikhi ah oo la sugayay muddo dheer, isla markaana ah doorashadii ugu horreysay ee noocan ah oo ka dhacda caasimadda Soomaaliya tan iyo 1967, taasoo laga joogo 57 sano.
Shacabka Muqdisho ayaa si buuxda isugu soo baxay, iyaga oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta si ay u doortaan wakiilladooda degmooyinka. Doorashadan ayaa ah mid lagu hirgelinayo hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka, iyadoo qof iyo cod loo dooranayo xubnaha Golaha Deegaanka, kuwaas oo meteli doona danaha dadka deegaanka, islamarkaana gacan ka geysan doona horumarinta adeegyada aasaasiga ah.
Amniga doorashada ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana howl-gal amni ah oo ballaaran ka wada ciidamada ammaanka ee heer Federaal iyo heer Gobol. Sidoo kale, Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka (GMBDQ) ayaa kormeeraya hannaanka doorashada si loo xaqiijiyo hufnaan, xorriyad iyo cadaalad.
Doorashadan ayaa la filayaa inay noqoto tusaale u ah qabashada doorashooyin kale oo heer deegaan ah mustaqbalka dhow, waxayna fure u tahay in shacabka Soomaaliyeed ay dib ula wareegaan codkooda iyo doorashadooda, iyaga oo ka qayb qaadanaya hannaanka maamul ee deegaanka.