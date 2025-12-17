Wasaaradda Arrimaha Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ee Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqday xaalad bani’aadanimo oo ka jirta deegaanada maamulkaasi.
Wasaaraddu waxay sameysay xog-uruurin ku saabsan xaaladda bani’aadanimo ee ka jirta deegaannada KGS, taas oo muujisay in 621,000 qof ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah.
Sidoo kale, warbixinta ayaa xustay in 134,970 carruur ah oo da’doodu ka yar tahay 5 sano ay wajahayaan xaalad nafaqo-darro aad u daran.
Wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay in yaraanta roobabka ay si weyn u saameysay dalagyadii beeraha iyo ilihii biyaha, taasoo keentay in dadku u kala guuraan masaafooyin fogfog si ay u helaan biyo iyo nolol.