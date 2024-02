Ku simaha Ra’iisal Wasaarada, ahna Ra’iisal Wasaare ku xigeenka dalka mudane Saalax Axmed Jaamac oo guddoomiyey shir ku saabsan xoojinta xiriirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya dowladda FS iyo bulshada Soomaaliyeed, kaas oo ay ka qaybgaleen hay’adaha kala duwan ee dowladda qaarkood.

Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska dowladda FS Cabdiraxmaan Yuusuf Al-cadaala ayaa sheegay in shirka diiradda lagu saaray sidii bulshada Soomaaliyeed loogu abaabuli lahaa arrimaha horutabinta u leh Qaranka, sida difaaca dalka, la dagaallanka xagjirka iyo arrimaha Dastuurka

Waxa uu xusay in waqtigan xasaasiga ah oo Ethiopia ay damacday dhulkeena in loo baahanyahay wacyiga bulshada in sare loo qaado, si ay u ilaashadaan dhulkooda, sidoo kalena la xoojiyo dagaalka ka dhanka ah argagixsada oo wali dalka qaybo ka mid ah ka socda, horumar wanaagsana laga sameeyey.

Wasiir Al-cadaala ayaa xusay in sidoo kale dowladdu ay doonayso inay shacabka siiso fursad ay uga aragti dhiibtaan dhammaystirka Dastuurka oo haatan ay ka doodayaan Baarlamanka dalku, kaas oo ahmiyad weyn u leh Qaranka.