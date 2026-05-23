RADIO MUQDISHO:-Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaabooyin degdeg ah oo looga hortagayo khatarta cudurka Ebola kadib markii laga helay Uganda iyo Congo.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa Muqdisho ku qabatay shir heer sare ah oo lagu xoojinayo baadhitaannada garoomada diyaaradaha, dekedaha iyo xuduudaha dalka,lana horumarinayo dabagalka cudurrada iyo shaybaarrada caafimaadka.
Waxaa sidoo kale la amray in qalabka badbaadada caafimaadka (PPE) si degdeg ah loo keydiyo dhammaan isbitaallada dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Dowladda ayaa dejisay qorshe degdeg ah oo 3 maalmood lagu bilaabayo iyo qorshe qaran oo 7 maalmood lagu dhameystirayo diyaar garowga dalka.
Wasiirka ku-simaha ah isla markaana ah Wasiiru Dowlaha Caafimaadka Dr. Maryama Maxamed Xuseen oo shirkan guddoomisay, ayaa sheegtay in dowladda ay diyaar u tahay inay adeegsato dhammaan awoodaha lagama-maarmaanka ah, si loo ilaaliyo caafimaadka iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed.