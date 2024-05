Ra’iisul Wasaarayaasha dowladaha Norway, Spain iyo Ireland ayaa sheegay in ay aqoonsanayaan dowlad madax bannaan oo ay yeelato Falastiin.

Simon Haries, Ra’iisul Wasaaraha Ireland, Ra’iisul Wasaaraha dalka Spain, Perdo Sanchez iyo Ra’iisul Wasaaraha Norway Jonas Gahr Store oo la hadlay Saxaafadda ayaa si wada jir ah u shaaciyay aqoonsigooda dowladda Falastiin.

Ra’iisul Wasaarayaashan ayaa waxay sheegeen in xalka keliya ee lagu heli karo nabad ka dhalata Bariga dhexe uu yahay in la helo laba dowladood oo is barbar yaal oo ay leeyihiin Falastiin iyo Isra’il.

Dhinaca kale dowladda Turkiga oo ka tirsan Gaashaanbuurta NATO ayaa soo dhoweysay go’aanka Saddexdan Ra’iisul Wasaare ee lagu aqoonsanayo dowlad ay yeelato Falastiin.