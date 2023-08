Duqa Degmada Gaalkacyo Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo uu weheliyo Xoghayaha Dowladda Hoose Cabdiqani Maxamuud Axmed ayaa guddoomiyay shirka khamiislaha ah ee Maamulka Degmada oo ay ka qeyb galeen Agaasimayaal , Guddoomiyeyaasha shanta xaafadood , ku xigeenadooda , xoghayaasha xaafadaha, guddoomiyasha laamaha iyo falarada, waxaana shirkaan diirada lagu saaray Amniga , Nadaafadda , qaadista Canshuuraha iyo Dhageysiga warbixinta todobaadka ee xaaladda shanta Xaafadood ee Magaalada Gaalkacyo.

Maayarka Degmada Gaalkacyo ayaa agaasimayaasha iyo Maamulka Xaafadaha la dhageystay waxqabadkooda todobaadkaan , caqabaha haysta iyo yoolkooda horumarineed , wuxuuna faray dardar gelinta ololaha nadaafadda , kor u qaadista bilicda Magaalada iyo bilowga qaadista canshuurta guryaha oo laga qaado guri kasta oo Gaalkacyo ku yaal.

Duqa Degmada Gaalkacyo Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in dowladda hoose oo kaa shanaysa Laamaha Amniga heer gobol iyo heer Degmo ay diirada koowaad saarayso ka shaqaynta Amniga iyo soo afjaridda kooxaha ciyaal weerada loogu yeero ee caadaystay in ay dadka dhibaateeyaan xilliga habeenkii ah oo xaafadaha qaar ku dhuumaalaysta , wuxuuna faray Gudoomiyaasha xaafadaha in ay arintaasi kala shaqeeyaan ciidanka Amniga.