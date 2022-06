Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan Arrimaha Beni-aadannimada iyo Gurmadka Abaaraha, Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa maanta ka qeyb galay shirka Madasha Siyaasadda Dhaqaalaha Qaranka.

Shirkan oo noqonaya midkii shanaad ee Madasha GETS, ayuu ergeyga kaga qayb-galay dood cilmiyeed looga hadlayey saamaynta Is-bedelka Cimilada, badqabka wax soorka, xal u helidda soo noq-noqoshada abaaraha iyo fatahaadaha.

Ergeyga ayaa usoo jeediyay madaxda dalka heer Federaal iyo dawlad Gobolleed in ay dhegaha u furaan tallo bixinta istiraatiijiga ah ee madasha Growth and Economic Transformation Strategy (GETS)

Ergaygu wuxuu u mahadceliyay Guddoomiyaha Golaha Dhaqaalaha Qaranka, Dr. Cali Ciise oo juhdi xooggan ku bixiyay qabsoomidda shirka iyo dood cilmiyeedkan, iyadoo ay xusid mudan tahay in is-beddelka Cimilada ay saameyn taban ku yeelatay Soomaaliya.