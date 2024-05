Gudoomiyaha Gobalka Mudug ee Galmudug Cabdinaasir Cabdulqaadir oo ay wehliyeen masuuliyiin ito sa raakiil ka tirsan Galmudug Waxgarad iyo Culimada Gobalka ayaa waxa ay ku guuleeysteen dadaal dheer kadib in la fasaxo afar gaari oo kuwa Xamuulka ah oo lagu heystay Dagmada Bandiiradleey, kuwaas oo ay lahaayeen Ganacsato reer Puntland ah.

Guddoomiyaha Gobalka ayaa sheegay in gaadiidkaan ay heysteen dad lacago ku sheeganaya ganacsato reer Puntland ah, balse dadaal dheer oo uu sameeyay Maamulka Gobalka Mudug oo kaashanaya odayaasha dhaqanka Culimada Saraakiisha Ciidamada Amniga in ay u fududaatay in laga ogalaado in gaadiidka la fasaxo oo ay sii wataan Safarkooda.

Maalmihii u danbeeyay ayaa gaadiid lagu kala heystay Dagmooyinka Bandiieadleey iyo Dangorayo ee Goballada Mudug iyo Nugaal, waxaana ay sababeen in uu hakad galo isku socodkii iyo dhaqaaqyadii isaga kala gudbi jiray Goballada Bari, Nugaal, Mudug, Galguduud iyo Hiiraan.

Ugu Danbeyna Guddoomiyaha Gobalka Mudug Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdille ayaa uga Mahadceliyay dhamaan intii ka qeyb qaadatay sii deeynta Gaadiidka lagu heystay Dagmada Bandiiradleey isagoo ugu baaqay bulshadu iney ka wada shaqeeyaan Nabadda Amniga iyo Daris wanaagga loona wada istaago ka hor tagista cid kasta oo loo arko iney Amniga dhibaato ku tahay