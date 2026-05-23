RADIO MUQDISHO:-Guddiga Madaxa-Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha ayaa maanta tababar muhiim ah u furay qaar kamid ah xildhibaannada Golaha Deegaanka ee gobolka Banaadir, kaas oo diiradda lagu saarayo waajibaadka shaqo, maamulka dowladnimada hoose iyo hannaanka doorashooyinka dalka.
Tababarkan ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu xoojinayo aqoonta iyo tayada xubnaha cusub ee goleyaasha deegaanka, si ay si hufan ugu adeegaan bulshada una gutaan masuuliyadaha loo igmaday. Mas’uuliyiin ka tirsan guddiga ayaa sheegay in tababarku door weyn ka qaadan doono horumarinta nidaamka dimuqraadiyadda iyo dowlad-dhiska dalka.