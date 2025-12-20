RADIO MUQDISHO:-Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha ayaa kulan wadatashi ah la yeeshay ururrada siyaasadda ee u tartamaya doorashada Golaha Deegaanka Gobolka Banaadir. Kulankan ayaa qeyb ka ahaa dadaallada lagu xoojinayo hannaan doorasho oo hufan, caddaalad ah, isla markaana nabad ku dhaca.
Intii uu kulanku socday, waxaa si qoto dheer looga wada hadlay diyaar-garowga doorashada, waajibaadka saaran guddiga iyo ururrada siyaasadda, iyo muhiimadda ay leedahay in dhammaan dhinacyadu u hoggaansamaan shuruucda iyo xeerarka doorashooyinka dalka. Sidoo kale, waxaa xoogga la saaray ilaalinta amniga, ka fogaanshaha qalalaase, iyo xaqiijinta in codbixiyayaashu helaan jawi ammaan ah oo ay si xor ah codkooda ku dhiibtaan.
Guddiga ayaa ururrada siyaasadda ku boorriyay inay muujiyaan masuuliyad, dulqaad iyo wadashaqeyn, si loo xaqiijiyo in doorashadu noqoto mid kalsooni ku dhisan, kana tarjumaysa rabitaanka shacabka. Dhankooda, ururrada siyaasadda ayaa soo dhoweeyay kulanka, iyagoo muujiyay diyaar garowgooda iyo sida ay uga go’an tahay inay doorashada uga qeyb qaataan si waafaqsan sharciga iyo habraacyada la dejiyay.