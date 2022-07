Waxaa maanta Dugsiga Maareynta iyo Maamulka Guud (School of Management and Public Administration) ee Jaamacadda Ummadda si habsami leh ugu soo gabagaboobay tababar, 37 ka mid ah Shaqaalaha Rayidka Dowladda oo ka kala socday Hay’adaha Dowladda, kuwaas oo lagu tababaray Kormeerka iyo Qiimeynta ku salaysan natiijo (Result-Based Monitoring and Evaluation).

Tababarkan oo socday muddo labo todobaad ah ayaa ujeedkiisu ahaa in kor loogu qaado aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha dowladda si ay soo bandhigaan adeeg dowladeed oo waxtar leh.

Bixinta tababarkan waxa iska kaashaday tababaraayeel Soomaaliyeed iyo tababarayaal ka socday Dugsiga Tababarrada Shaqaalaha ee Dowladda Kenya.

Dugsigaan Tababarka ee Maaraynta iyo Maamulka Guud ee Jaamacadda Ummadda ayaa hadda kadib noqon doona meesha dhammaan Shaqaalaha Rayidka Dowladda lagu tababari doona.

Waxaana maalinta bari u furmidoona 38 Shaqalo oo ka kala socda Hay’adaha Dowladda Tababar lagu barayanayo “Hogaaminta (Leadership).

Tababaradaan ayaa ka mid ah Tababarro Joogta ah oo la siindoona dhammaan Shaqaalaha Rayidka Dowladda, waxaana Iska kaashanaya hay’adaha kala ah Guddiga Qaranka Shaqaalaha Rayidka Dowladda , Wasaaardda Shaqada Iyo Arrimaha Bulshada , Wasaaradda Maaliyadda, Jaamacadda Ummadda iyo Xafiiska Xisaabiyaha Guud ee Qaranka .