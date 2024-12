Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soohdimaha, isagoo ka dhagaystay warbixin ku saabsan howlohooda shaqo iyo waxyaabihii u qabsoomay.

Guddoomiye Cabdi Xaashi, ayaa ku booriyay xubnaha guddiga in ay ka madax bannaanaadaan siyaasadda iyo aragtida dhinacyada, ayna si siman ugu adeegaan dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, islamrkaana ay ka feejignaadaan in ay dhinac gaar ah la saftaan, isgoo alle uga baryay in uu haleeshiiyo tubta toosan.

Guddiga ayaa looga fadhiyaa qorshaha qabsoomida doorashada qof iyo cod ah,oo ay aheyd inay kasoo shaqeeyaan Guddiga.