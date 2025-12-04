Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa shir guddoomiyey kulanka Guddiga Joogtada oo ka dhacay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa.
Ajendaha kulanka oo ahaa ajandeynta iyo jadwaleynta kulamada guud ee Golaha Shacabka todobaadka soo socda ayaa xubnaha Guddiga Joogtada waxaa guddi walba laga dhageystay warbixin ku saabsan shuruucda hortaala, habraacyada u dhiman iyo sidoo kale xiliga uu horgeynayo gole weynaha.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo kulanka soo xiray ayaa xubnaha Guddiga Joogtada ku bogaadiyey shaqada ay hayaan, wuxuuna sheegay in Golaha ay horyaalaan shuruuc muhiim ah oo ay tahay inuu ka howlgalo kalfadhigan.