Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa kormeeray xarunta Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee SoDMA.

Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulan la qaatay madaxda SoDMA iyo agaasime waaxeedyada, ayaa waxaa uu warbixin ka dhageystay Guddoomiyaha Hay’adda mudane Maxamuud Macalin Cabdulle oo si kooban u sharxay waxyaabaha ay qabato Hay’adda. Guddoomiye Sheekh Aadan oo mid mid u dul istaagay xarunta saadaasha hawada iyo ka hortaga musiibooyinka dabiiciga ah, waxaana loo soo bandhigay muuqaalo ku saabsan waxqabadka sanadlaha ah ee Hay’adda Maareynta.

Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe, oo la hadlay Warbaahinta ayaa ammaanay waxqabadka hay’adda, isagoo ugu hambalyeeyay mudadii sanadka aheyd ee hay’addu jirtay, waxaana uu xusay in waxbadan oo la taaban karo ay u qabteen shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu madaxda iyo howlwadeennada kula dardaarmay in ay xoojiyaan shaqada baaxadda leh ay u hayaan Qaranka. Sidoo kale Guddoomiyaha ayaa sheegay in hay’addan dowladdu ay u leedahay muhiimad gaar ah.