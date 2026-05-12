Guddoomiyaha Guddiga Qaranka Madaxbannaan ee Xuquuqul Insaanka, Dr Maryam Qaasim, ayaa maanta kulan la yeelatay Safiirka Midowga Yurub u fadhisa Soomaaliya, Marwo Francesca Di Mauro, oo ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga iyo wadashaqeynta labada dhinac ee Guddiga iyo Midowga Yurub.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray wadashaqeyn xooggan oo dhexmarta Guddiga iyo Midowga Yurub, gaar ahaan dhinacyada ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, kobcinta awoodda shaqo ee Guddiga iyo Guud ahaan taageerada isla xisaabtanka, dowlad-wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga.