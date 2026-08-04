Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, iyo Safiirka Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, Mudane Wang Yu, ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan mashruuc gargaar ah oo ay Dowladda Shiinaha ku taageereyso Soomaaliya.
Mashruucan oo qiimihiisu yahay 15 milyan oo Yuan-ka Shiinaha ah ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka nugul ee ay saameeyeen xaaladaha bani’aadannimo, iyadoo gargaarkan la gaarsiin doono deegaannada ugu baahida badan dalka, si loo xoojiyo dadaallada gurmadka iyo taageerada bulshada.
Safiirka Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, Mudane Wang Yu, ayaa sheegay in Dowladda Shiinaha ay sii wadi doonto garab istaagga iyo taageerada ay siiso Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada gargaarka bani’aadannimo iyo xoojinta iskaashiga labada dal.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa uga mahadceliyay Dowladda Shiinaha taageerada iyo garab istaagga joogtada ah ee ay la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadaallada lagu caawinayo dadka nugul.