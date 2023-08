Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiiboyinka Qaranka Soomaaliyed ee SoDMA Mudane Maxamuud Macalim Cabdulle ,ayaa Maanta qaabilay Madaxa Qatar charity ee Soomaaliya Cabdifitaax Cumar Macalim.

Labada Masuul ayaa kulankooda uga hadlay sidii Labada hay’adood SoDMA iyo Qatar Charity ay uga wada shaqayn la hayeen in gargaar la gaarsiyo deeganada khawaarjta laga xoreeyey iyo kuwa laga xoreyndoono ee dowladd Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo xitaa meelaha qaar laga cabsiqabo in fatahaado ay ka dhacaan ,sii laba laabida wada shaqeynta labada hay’addood,iyo in hay’adda SoDMA ka gacansiyaan Tababarada iyo qalabeenta Xarumaha hay’adda maareynta musiboyinka Qaranka.

Hay’adda Qatar Charity, ayaa kamid ah hay’addaha sida dhaw xiriirka wanaagsan uu ugala dhaxeeyo hay’adda maareynta Musiiboyinka Qaranka, waxaana Guddoomiye Maxamuud uu uga mahadnaqay madaxda Qatar charity sida ay uga go’an tahay u gargaarida Shacabka Soomaaliyeed.