Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiiboyinka ee SoDMA, Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa maanta magaalada Muqdisho ku soo xiray shir wadatashi ah oo ay si wadajir ah u soo qaban-qaabiyeen Hay’adda SoDMA, Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada XFS iyo Hay’adda WFP, Kaa soo muddo labo cisho ah socday.

Shirkan waxaa looga hadlaayay hagidda iyo iskuduwidda ka jawabista xaaladaha degdegga ah, waxaana ka soo qeybgalay qaar kamid ah wasaaradaha XFS, Wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada dalka, Ururrada taageera Soomaaliya, Hay’adaha caalamiga ah iyo Ururrada bulshada Rayidka ee dalka.

Kulanka waxaa ka soo baxay in la xoojiyo wada shaqeeynta dhammaan daneeyaasha ka shaqeeya arrimaha ka jawaabista howlaha samata-bixinta dadka ay saameeyaan aafooyinka, in la sameeyo istiraatiijiyadda ka jawaabista xaaladaha dagdegga ah ee ilaalinta bulshada iyo In deeq bixiyaasha lagu boorriyo taageeradda howlaha lagu mideeynayo ka hortagga, ka jawaabista iyo ka soo kabashada aafooyinka.