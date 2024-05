Guddomiyaha Guddiga Qaranka ee Shaqaalaha Rayidka Dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Abshirow Maxamed, ayaa hambalyo ku aadan maalinta Shaqaalaha Adduunka u diray, dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed, gaar ahaan Shaqaalaha Rayidka meel kasta oo ay joogaan.

Maalinta shaqaalaha adduunka, ayaa la asteeyey 1-da May , Sanadkii 1919-kii, in ay noqoto maalin ay shaqaalaha adduunka u dabaal degaan, muujiyaan xuquuqdooda, lana qaybsadaan farxadda qoysaskooda iyo asxaabtooda.

Guddomiye Xasan ayaa boogaadiyay Shaqaalaha Soomaaliyeed, dadaalka iyo howlkarnimada ay muujiyeen si aay horumar u gaarsiiyaan bulshadooda, isagoo Eeba ugu baryay inuu u naxariisto Shaqaalahii geeriyooday ayagoo u adeegaya shacabkooda, inta dhaawaca iyo waxyeelada soo gaartayna u rajeeyay caafimaad taam ah inuu Eeba siiyo.

Ugu danbayntii; Guddoomiye Abshiroow ayaa ugu baaqay Hay’addaha Dowladda heerarkooda kala duwan, iney xil weyn iska saaran, dhowrista xuquuqda shaqaalaha, una diyaariyaan goobo caafimaad ahaan iyo badbaada ahaan ku haboon in lagu shaqeeyo, si looga baaqsado in eysan dhibaatooyin soo gaarin shaqaalaha xilliyada ay shaqada ku gudajiraan, kuna dhiiri-gelineysa in ay waajibaadkooda u gutaan si hufnaan iyo howlkarnimo leh.