Guddoomiyaha hay’adda Maareynta Masiibooyinka (SoDMA) Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle , ayaa Muqdisho kulan kula yeeshay wakiilo ka socda Qaramada Midoobay, deeq-bixiyeyaasha iyo la-hawlgalayaasha Arrimaha beni’aadamnimo, aydoona ujeeddada kulankan uu ahaa xuska Maalinta Bani’aadanimada Adduunka.
Kulankan ayaa lagu sharfay geesiyaasha shaqaalaha gargaarka Adduunka iyo kuwo ka howlgala dalkeenna kuwaasoo u dhabar adeegay sii wadidda iyo gaarsiinta adeegyada Bini-aadanimo meel walba oo Soomaaliya ka mid ah, sidoo kale kulanka ayaa lagu iftiimiyay xaaladdaha beni’aadamnimo ee degdegga ah ee ka taagan Soomaaliya.
Guddoomiyaha SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay ilaalinta dadka rayidka ah iyo shaqaalaha beni’aadanimada, taas oo ah waajib sharci ah oo hoos yimaada Sharciga caalamiga ah ee Beni-aadanimada.
George Conway, oo ah Isku-duwaha Arrimaha Beni’aadamnimo ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in Soomaaliya ay wajahayso dhibaatooyin isbiirsaday – oo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, colaadaha, cudurrada iyo dhaqaale yaraanta soo wajahday hey’adaha caawiya Soomaaliya.