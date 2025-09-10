Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa xalay magaalada Muqdisho kulan casho-sharaf ah kula yeeshay Agaasimaha Barnaamijyada Horumarinta Dowladda Ingiriiska (FCDO), Mudane Chris Pycroft.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka iyo wada-shaqeynta ka dhaxaysa labada hay’adood, gaar ahaan dhanka gurmadka bini’aadannimo iyo mashaariicda horumarineed ee dalkeena.
Labada dhinac waxay si qoto dheer uga wada hadleen xaaladda bini’aadannimo ee dalka, oo ay ka mid yihiin abaaraha daba-dheeraaday, colaadaha ka jira gobollo badan iyo barakaca gudaha, kuwaas oo si weyn u saameeyey dadka nugul. Waxa kale oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga, iyo sidii saaxiibada caalamka ay uga qeyb qaadan lahaayeen wax-ka-qabashada baahiyaha degdegga ah ee shacabka Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa uga mahadceliyey Dowladda Ingiriiska taageerada joogtada ah ee ay siiso shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhinaca gurmadka degdegga ah iyo dhisidda awoodda dowladda ee ka jawaabidda masiibooyinka. Wuxuu sidoo kale ku booriyey Dowladda Ingiriiska inay sii kordhiso kaalinteeda, si loo badbaadiyo nolosha dadka Soomaaleed ee u baahan gargaar-ka bini’aadannimo.
Ugu dambeyn, Mudane Chris Pycroft ayaa muujiyey sida ay uga go’an tahay in la sii xoojiyo iskaashiga, lana kordhiyo wada-shaqeynta SoDMA iyo hay’adaha kale ee dowladda Soomaaliya, si jawaabaha bini’aadannimo ay u noqdaan kuwo hufan, isla markaana horseeda xal waara oo wax ka qabta dhibaatooyinka dalka ka jira.