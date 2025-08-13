Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin, ayaa maanta shir muhiim ah la yeeshay culimo, ganacsato iyo wakiillo ka socday shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada waaweyn ee dalka, si looga wada hadlo gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu ku saameysay ee ku nool Gobolka Awdal.
Kulanka oo ka dhacay xarunta dhexe ee SoDMA, ayaa looga gol lahaa dardargelinta iskaashiga bulshada iyo hay’adaha kala duwan ee dalka, si loo xoojiyo taageerada bani’aadannimo ee dadka ku nool deegaanada ay abaartu saameysay.
Intii kulanku socday, Guddoomiye Maxamuud Macalin ayaa sharaxaad ka bixiyay xaaladda adag ee ka jirta Gobolka Awdal, isaga oo sheegay in dowladda Federaalka ay horey u diyaarisay lacag dhan $700,000 oo loogu talagalay gurmadka bini’aadannimo ee gobolkaas. Wuxuu ganacsatada dalka ugu baaqay inay bixiyaan deeq dhaqaale oo la mid ah tii dowladda, si wadajir loogu caawiyo dadka abaarta ku dhibban.
Culimada ka qeyb gashay kulanka ayaa ku boorisay ganacsatada inay midoobaan, ayna qaataan kaalintooda samafalka, iyagoo xusuusiyay in taageeradaasi ay tahay waajib diini ah iyo mid bani’aadamnimo.
Ganacsatada iyo culimada ayaa ballan qaaday inay ka qayb qaadan doonaan gurmadka, isla markaana ay sii wadi doonaan wada-shaqeynta hay’adda SoDMA si loo helo xal waara oo wax looga qaban karo saameynta abaarta. Sidoo kale, Ganacsatadu waxay codsadeen in loo qabto kulan kale oo looga hadlo tallaabooyinka xiga iyo sida dhaqaale dheeraad ah loogu ururin karo dadka gobolkaas ku dhibaateysan.
Kulankan ayaa qeyb ka ah dadaallada joogtada ah ee SoDMA ay ugu jirto ka hortagga iyo ka jawaabista musiibooyinka dabiiciga ah ee dalka, gaar ahaan xaaladda abaareed ee hadda ka taagan Gobolka Awdal.