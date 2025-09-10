Guddoomiyaha Hey’adda Maareynta Musiibooyinka Soomaaliya (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Suldaan Mustafa Awseed, oo ka mid ah Salaadiinta dhaqanka ee ka soo jeeda gobolada waqooyi bari. Labada mas’uul ayaa kulankooda diiradda ku saaray xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaannada Maamul Goboleedka waqooyi Bari, iyo sidoo kale dhameystirka mashaariic horay looga dhagax dhigay magaalada Laascaanood.
Kulankan, Guddoomiye Maxamuud Macalin iyo Suldaan Mustafa Awseed waxay si gaar ah uga wada hadleen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada Maamul Goboleedka waqooyiga Bari iyo sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameysay abaaraha ka jira deeganadaas.
Guddoomiyaha Hey’adda SoDMA ayaa la filayaa inuu safar shaqo ku tago magaalada Laascaanood si uu si dhow ugu kuurgalo horumarka mashaariic horay looga dhawaaqay Magaalada Laascanood kuwaasoo ay ka mid yihiin:
Xarunta Gurmadka Degdega ah: Mashruucan waxaa horay dhagax-dhigay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre. Ujeedada xaruntan ayaa ah inay u noqoto saldhig laga abaabulo howlaha gurmadka degdega ah ee ka dhasha musiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaadaha
Bakhaarka Kaydka Cunnada: Mashruucani waa mid loogu talagalay in lagu kaydiyo cunnada iyo agabyada kale ee gargaarka bani’aadamnimada, si loo hubiyo inay si fudud oo degdeg ah loo gaarsiiyo dadka baahiyaha qaba xilliyada adag.
Kulankan ayaa muujinaya muhiimadda ay leedahay iskaashiga u dhexeeya hay’adaha dowladda iyo hoggaamiyeyaasha dhaqanka deegaanada Maamul Goboleedka Waqooyi Beri si loo helo xog sax ah oo lagu gaaro shacabka, loona fuliyo mashaariic ku saleysan baahiyaha dhabta ah ee jira.