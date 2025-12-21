RADIO MUQDISHO:-Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa maanta isbitaalka Digfeer ku booqday dadkii ku dhaawacmay dab Seddexdii Bishan ka kacay guri dabaq ah oo ku yaalla degmada Hawlwadaag ee gobolka Banaadir, kaasi oo sababay geerida hal gabar, iyo dhaawaca 11 qof oo kale, oo ay qaar ka mid ah weli ku jiraan xaalad halis ah.
Intii uu booqashada ku guda jiray, Duqa Muqdisho, Dr. Muungaab ayaa waxa uu kulan gaar ah la qaatay maamulka sare ee isbitaalka lagu daryeelayo bukaanandaasi, dhaqaatiirta gacanta ku haysa, iyo aabaha qoyska ay masiibadu saameysay. Waxa uu Agaasimaha Isbitaalka Digfeer Maxamed Xuseen Ashraf ka dhageystay warbixin dhammaystiran oo la xiriirta xaaladda caafimaad, heerka daryeelka socda, iyo baahiyaha degdegga ah ee xubnaha qoyska. Waxa uuna Maamulka Gobolka Banaadir qoyskan u fidiyey taakulo caafimaad iyo garab-istaag buuxa, iyada oo la tixgelinayo in qaar ka mid ah dhaawacyada loo qorsheeyay in dibadda loogu qaado daryeel caafimaad oo dheeraad ah.
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa carrabka ku adkeeyay in maamulka gobolka uu si buuxda ula socon doono xaaladda qoyska, isla markaana uu sii wadi doono taageerada ma-huraanka ah ee ay u baahan yihiin.
Booqashada Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho waxaa ku weheliyay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Isgaarsiinta, Mudane Xuseen Axmed Culusow iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir.