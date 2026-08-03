Hoggaamiyaha Waqooyi Bari ayaa habka fogaan-aragga uga qayb galay munaasabadda lagu xusay sanad-guurada maamulkaas oo lagu qabtay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed, odayaal, aqoonyahanno iyo marti-sharaf kale, kuwaas oo xusay marxaladihii uu soo maray maamulka iyo doorka ay jaaliyaddu ku leedahay taageeridda horumarkiisa.
Hoggaamiyaha Waqooyi Bari ayaa khudbad uu ka jeediyay munaasabadda uga mahadceliyay jaaliyadda soo qabanqaabisay xuska, wuxuuna ku boorriyay inay sii xoojiyaan midnimada, wadajirka iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta deegaannada Waqooyi Bari.