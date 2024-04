Faah-faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo ay jiinka wabiga Jubba ka wadeen Ciidamada kala duwan Jubbaland gaar ahaan kumaandooska Danab iyo kuwa Jubbaland ee Guutada gurmad Qaran ayaa khawaariijta ugu daatay godod ay ku dhuumaalaysanayeen kadib hawlgallo aan kala joogsi lahayn oo ay ciidamadu maalmihii u dambeeyey ka samaynayeen deegaanno dhaca Jiinka wabiga Jubba, gaar ahaan tuulooyinka ku teedsan degmada Jamaame ee gobolka Jubbada hoose.

Howlgalkan ayaa waxaa khawaariijta lagu dilay in ka badan 50 dhagar qabe halka intaas in ka badana lagu dhaawacay, waxaa kaloo howlgalkan lagu qabtay tiro maxaabiis ah, ciidama ayaana fashiliyay tiro minoyin oo lagu talagalay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah.

Howlgalkaan oo socday maalmihii la soo dhaafay ayaa ciidamadda dowladdu waxaa ay ku qaarajiyeen horjoogayaal muhiim u ahaa argagixisada, waxaana ka mid ah, Horjooge Caana-Nuug, Sheekh Nuur oo khawaarijta u qaabilsanaa miinada iyo Horjoogaha kale ee lagu magacaabo Sheekh Xuseen, wayna dhammaantood khawaarijta u qaabilsanaayeen dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed.