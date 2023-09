Kulanka wacyigelinta ah oo ay soo qaban qaabisay Hay’adda Maxaligaa ee C.B.D oo gacan ka heleeysa Hay’adda DHK oo ah hay’ad laga leeyahay Dalka Jarmalka, isla markaana ku saabsanaa sidii bulshada loogu wacyi galin lahaa in Haweenka lagu taageero Barashada Xirfadaha Gacanta ujeedkuna yahay in Shaqo abuur loogu sameeyo Alayaa lagu qabtay Galkacyo

Kulanka Wacyigelinta oo ay goob joog ka ahaayeen Masuuliyiin ka tirsan Maamulka dagmada Gaalkacyo iyo Xubno ka socday qeybaha Bulshada ayaa waxaa ugu horeeyn ka hadlay Masuuliyiintii ka socatay Hay’adda C.B.D kuwaa oo sheegay in sanadihii u danbeeyay ay ka faa’iideeysteen Haween badan barashada xirfado kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Makaanikada Korantada iyo ka shaqeeynta Xafiisyada, iyagoo xusay in marka loo eego dufcaddii hore tirada ka faa’iideeysatay la dareemayo in ay jiraan horumaro laga sameeyay ka qeyb galinta Haweenka ee barashada Xirfadaha Gacanta

Masuuliyiintii u hadashay Hay’addaha C.B.D iyo DHK ayaa ugu baaqay shacabku in ay taageeraan in gabdhaha fursad loo siiyo Barashada xirfadaha ayna ku gacan siiyaan marka ay bartaan in ay ku shaqeeystaan

Qaar ka mida xubnihii ka qeyb galay oo iyaguna kulanka aragtidooda ka dhiibtay ayaa ugu horeeyn uga mahad celiyay hay’addaha C.B.D iyo DHK sida ay uga faa’iideeyeen Gabdhaha barashada Xirfadaha gacanta iyagoona sheegay in loo baahan yahay in lagu dhiiri galiyo haweenka xirfadaha ay barteen oo ay xuseen in ay awood u leeyihiin in ay bulshada ugu adeegaan

Agaasimaha Waaxda Tababarada shaqada shaqaalaha Dowladda Hoose ee Dagmada Galkacyo Cabdi kaafi Cabdullaahi Jaamac oo ka hadlay gunaanadkii kulanka ayaa ku amaanay hay’addaha C.B.D iyo DHK sida muuqata ee ay ugu faa’iideeyeen Boqalaal haween ah Barashada Xirfadaha kala duwan oo uu xusay in hooyooyin badan ay hadda ku shaqeeyaan xirfadaha ay bareen isla markaana ay ku maareeyaan nolal maalmeedka qoyskooda ka maamul ahaan ay kaalintooda ka qaadanayaan sidii bulshada loogu wacyi galin lahaa in haweenka ay ku taageeraan Barashada Xirfadaha Gacanta