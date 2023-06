Kulanka oo ka qabsoomay xaruunta maamulka degmada xuddur, waxa ka qeyb galay Maamulka gobolka bakool iyo xubnaha golaha deegaanka degmada xuddur, ugu horreyn guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tol oo howlo shaqo uga maqnaa degmooyinka gobolka bakool oo ay ka socdaan abaabulka diyaargarowga ladagaalanka khawaariijta,ayaa ka waribixiyay safarada uu ku tagay magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho madaxda dalkana kula soo kulmay.

Guddoomiye Maxamed Cabdi Tol oo warbixintiis aad ugu dheeraaday,ayaa xubnaha golaha deegaanka degmada xuddur faray in ay ay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan abaabulka bulshada dalka iyo dibada in ay ka qeyb qaataan xoreynta dalka iyo in loo diyaar garoobo u gurmashada shacabka ku nool deegaanada khawaariijta laga xoreeyey.

Xubnaha golaha deegaanka degmada xuddur, ayaa dhankooda soo dhaweeyey warbixinta dhaxal galka ah ee argagaxisada dalka looga sifeynayo waxayna sheegeen in talaabada ugu horayso oo ay maamulka qorsheeyeen ay tahay amniga maadaama waxwalba amniga soo hoos galayaan.