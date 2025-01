Kulanka wadatashiga Maamulka iyo qeybaha bulshada oo ay soo agaasintay Wasaarada Arimaha Gudaha Galmudug ayaa ka dhacay xarunta wacyigalinta bulshada ee dagmada Xarardheere, iyadoo sidoo kale kulanka lagu xusay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii degmadaasi laga xoreeyay kooxdii dhiigya-cabka aheyd ee Dhibaatada ku heysay Bulshada halkaasi ku nool ee maanta ku naaloonaya Neecowda Dowladnimo.

Kulan oo ay ka qeyb qaleen mas’uuliyiin ka socatay hayโ€™adaha dowlad Gobaleedka Galmudug, Maamulka dagmada, saraakiisha ciidanka, odayaasha deegaanka iyo bulshada qeybahayada kala duwan

Guddoomiyaha degmada Xarardheere Caseyr Ibraahim Mataan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga dowladda iyo bulshada isagoo caddeeyay in xoraynta degmada ay tahay guul weyn oo ay ka dhigan tahay in la ilaalinayo nabadda iyo horumarka

Agaasimaha Arrimaha Bulshada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Galmudug Cabdullaahi Cabdirisaaq Sheekhdoon oo ka hadlay qorshayaasha Wasaaradda Arimaha Gudaha Galmudug ee ku aadan horumarinta maamulka iyo awoodsiinta bulshada ayaa xusay in tababarrada la bixinayo ay muhiim u yihiin Maamulka iyo Maareynta, dhismaha nabadgalyada iyo xalinta khilaafaadka.

Qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee ku sugan Xarardheere ayaa sheegay in ciidamada ay ka go’an tahay ilaalinta amniga degmada, iyagoo soo jeediyey in bulshada ay qeyb ka noqoto dadaallada amniga si loo gaaro nabad waarta.