Maxamed Xasan Qoone oo ah lataliyaha Madaxweynaha JFS ee dhanka xiriirka dowlad goboleedyada dalka ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay inta u dhexeysa Caabudwaaq iyo Xeraale ee gobolka Galgaduud, isagoo dalbaday in wax waliba lagu xaliyo miiska wada hadalka.

“Dadka Walaalaha ah ee ku dagaalamaya inta u dhexeysa Xeraale iyo Caabudwaaq waxaan leeyahay hala joojiyo colaadda, colaad wax guul ah lagama gaaro, Walaalaha dagaalamaya waxaan u jeedinayaa inay wax waliba ku xaliyaan miiska wada hadalka” ayuu yiri Qoone.

Maxamed Xasan ayaa Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ku bogaadiyay guddiga uu u magacaabay xalinta colaadda ka taagan gobolka Galgaduud, isagoo markale ku baaqay in colaadda ka dhex dhacda bulshada Walaalaha ay maslaxad u tahaay cadowga khawaarijta.

Lataliyaha Madaxweynaha JFS ee dhanka xiriirka dowlad goboleedyada dalka ayaa tilmaamay in uu diyaar u yahay ka qeybqaadashada dadaalada lagu nabadeynayo dadka Walaalaha ah, isagoo xusay in colaadaha ay u adeegayaan cadowga khawaarijta, haatana aysan habooneyn in colaad la huriyo.