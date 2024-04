Dadaalka Dowladda Hoose ee Degmada Gaalkacyo Galmudug ee ku aadan furista biyo mareenada waxay keentay in goobo badan oo ay biyuhu ku hakan jireen ay ka gudbaan sida garoonka Kubadda cagta ee Cabdullaahi Ciise oo roobabkii da’ay aysan wax saameeyn ah ku yeelan garoonka iyo xaafadihii ka agdhawaa, kuwaas oo xilli roobaadkii deyrta ay ka barakiciyeen daadadka roobku boqalaal qoysas ah.

Qaar ka mida qoysaska dagan agaagaarka garoonka oo aan wax ka weydiiyay saameeynta ay ku yeesheen roobabkii da’ay saacadihii u danbeeyay ayaa sheegay in aysan wax saameeyn ah ku yeelan iyagoo xusay in furista Waadigii garoonka ay keentay in aysan ku hakan biyihii ka soo rogmaday magaalada

Ugu danbeyn Maamulka Dagmada Gaalkacyo ayey uga mahadceliyeen dadaalka iyo ka hortagista dhibaatooyinkii ay xaafadahooda u geysan jireen daadadka ka dhasha fatahaadaha roobabka

Maamulka Dagmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa wali ku howlan sidii meel kasta oo magaalada ka mid ah aysan saameeyn ugu yeelan roobabka Gu’ga, iyagoo ka codsaday shacabka Gaalkacyo in ay la shaqeeyaan howlwadeennada Dowladda Hoose ee ku guda jira badbaadinta bulshada iyo badqabkooda