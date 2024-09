Guddoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) ayaa maanta Xarig-jaray waddo Interlock oo laga hirgeliyay inta u dhaxeysa Waddada 30-ka illaa Waddada Wadnaha (Suuqa Xararyaale) ee degmada Warta Nabadda.

Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Marwo Seynab Maxamuud Warsame Xaabsey ayaa sheegtay in Maamulka degmada oo kaashanaya bulshadiisa ay u suura-gashay in ay hirgeliyaan waddadaan, iyadoona xustay in ay sii wadi doonaan isku tashiga bulsho ee lagu horumarinaayo kaabayaasha isku socodka degmada Warta Nabadda.

Guddoomiye Kuxigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) ayaa ku ammaanay Maamulka iyo Shacabka degmada Warta Nabadda sida ay ugu qeyb qaadanayaan horumarka iyo dib-u-dhiska magaalada, taasi oo qeyb ka ah buu yiri Barnaamijka dalkaaga ku dhiso hal doolar.